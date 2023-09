Napoli | alta tensione | Osimhen e Kvaratskheli contro Garcia

(Di lunedì 25 settembre 2023) Dopoa anchesi arrabbia conal momento del cambio durante la partita col Bologna:adDopoa anchesi arrabbia conal momento del cambio durante la partita col Bologna:ad. Tutti i quotidiani nazionali riportano l’episodioverso tra il nigeriano e l’allenatore, una segnale poco incoraggiante all’interno dello spogliatoio. Dentro ci mettiamo la voglia dell’attaccante di rifarsi dopo l’errore dal dischetto che non ha permesso ai suoi di portare a casa i tre punti. Ildeve ritrovare la serenità se vuole iniziare a uscire dal momento.

Il Napoli preso di mira dai media con attacchi ingiustificati, a differenza di quanto accade per altre squadre come Inter, Milan e Juventus. CALCIO ...

Contro il Bologna, come col Genoa, Rudi Garcia dovrà rinunciare ad Amir Rrahmani . Il centrale del Napoli salterà la sfida di domenica al Dall'Ara e ...

compagno snob , Giorgio Napolitano dovette condividere la ribalta con il Cav e i suoi ministri. Poi ci svendette a Mario Monti. Per i modi e i gusti ...

Maurizio Pistocchi prende di mira Massimiliano Allegri e loda l’impresa del Napoli e del suo ex allenatore Luciano Spalletti nella scorsa stagione ...

Giovanni Di Lorenzo , capitano del Napoli , ha parlato a Dazn dopo lo 0-0 di Bologna: “Sicuramente non siamo contenti del risultato, l&...

tensione: l'ira di Osimhen su Garcia. Zapata riprende Lukaku: la Roma scappa ma Duvan fa 1 - 1."E se ne va", questo il titolo sulla prima pagina del Corriere dello Sport. L'Inter in fuga ...La squadra di Gasperini sale così a quota 9, iniziando finalmente a respirare l'aria dell'... Nel tardo pomeriggio e in serata le ultime due partite in calendario, Bologna -e Torino - ...

Linea Alta Velocità Napoli - Roma, dalle ore 19:00 circolazione ... RFI

Forte temporale su Napoli: fulmini e pioggia. Allagamenti e ... Fanpage.it

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi ...Benvenuti nel nuovo numero di InViaggio! Nella puntata di oggi nella nostra Newsletter scaliamo le montagne più alte del mondo insieme a Andrea Lanfri e Salvatore Vitellino. Il brano è un estratto del ...