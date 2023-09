Nagorno | Yerevan | ' quasi 3 000 sfollati sono arrivati in Armenia'

(Di lunedì 25 settembre 2023), 25 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il numero di persone arrivate indalKarabakh, dopo il cessate il fuoco della scorsa settimana seguito all'offensiva militare di un giorno da parte dell'Azerbaigian è salito a3.000. Lo ha confermato il governo armeno. "2.906entrati indalKarabakh", si legge sul sito dell'Esecutivo di, che precisa "circa un migliaio di essi si recheranno in luoghi di residenza decisi da loro stessi, mentre 1.100 si trovano al momento in alloggi forniti dal Governo".

La sconfitta armena in Nagorno-Karabakh ha dato il via a ripercussioni in tutta la regione: Putin ha lasciato al suo destino un tradizionale alleato Erdogan incassa la vittoria dei "fratelli" azeri ...