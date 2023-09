Nagorno-Karabakh L’Azerbaijan cancella l’enclave armeno nel silenzio occidentale Balayan Armenia | “E’ una nuova Srebenica”

Leggi su nuovasocieta

(Di lunedì 25 settembre 2023) A Stepanakert la gente terrorizzata si nasconde nelle cantine o fugge in attesa dell’arrivo dei soldati azeri, con il rischio concreto di eccidi. Questo in attesa di un tardivo intervento della diplomazia internazionale che riprenda le trattative su una causa ormai persa: quella del, quello che per gli armeni è da sempre l’Artsakh che significa “giardino nero di montagna”. E’ l’ultimo briefing sulla guerra che ha insanguinato le montagne del sud del Caucaso e che ha avuto una svolta definitiva con l’attacco lampo azero che ha messo fine alla piccola repubblica, autoproclamatasi indipendente nel 1992, che per gli armeni è da sempre l’Artsakh che significa “giardino nero di montagna”., incastrato in un‘area povera e montagnosa, all’interno del musulmano Azerbaijan, (ex repubblica ...