Myrta Merlino licenziata da Mediaset | arriva l’annuncio sui social | Già uscito il nome della sostituta

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 25 settembre 2023)Sembra che ci aspetti un nuovo cambio di programma da parte, che ha deciso di sostituireIn base alle ultime indiscrezioni circolate,, il gigante dell’industria televisiva italiana, sta attualmente valutando un importante cambiamento nel suo programma pomeridiano. In particolare si trattaconduzione di un celebre spettacolo televisivo, che è stata messa in discussione. Ma chi sarà il prossimo a prendere le redini di questo programma tanto amato dal pubblico italiano? Il programma in questione, è dunque, Pomeriggio 5 che per anni, è stato condotto da una delle conduttrici più apprezzate dal fedele pubblico di Canale 5. Barbara d’Urso è stata e resta indiscutibilmente, infatti, il ...