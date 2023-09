MotoGP Francesco Bagnaia moderna Penelope | disfa una tela iridata già tessuta! Martin e Bezzecchi ora sono in agguato

Leggi su oasport

(Di lunedì 25 settembre 2023) Il Mondiale disi fa incandescente, non solo perché reduce dalla fornace di New Delhi. Il sanguinoso errore diha riacceso il fuoco sotto al calderone iridato, tornato in piena ebollizione. La caduta del piemontese ha permesso a Jorgedi portarsi a soli 13 punti da Pecco, rimettendo pienamente in corsa anche Marco, ora distante 44 lunghezze dal battistrada e 31 dallo spagnolo. Restano sette weekend di gara, dunque ciancora ben 259 punti in palio. Alla luce dei distacchi di cui sopra e dell’ampio numero di appuntamenti ancora da disputare, è evidente come la bagarre sia aperta a qualsiasi soluzione. Ultimamente, a, sta andando tutto storto. L’imbizzarrimento della sua Ducati al Montmelò lo ha condannato a uno ...