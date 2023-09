Morto Messina Denaro | la “verità” del boss tra reticenze e allusioni nel verbale in carcere

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 settembre 2023) Cosa nostra? “La conosco dai giornali’’. Omicidi, droga, estorsioni? “Nulla di tutto ciò’’. Provenzano? ‘’L’ho conosciuto dalla tv. Quando si è entrambi latitanti arriva un dato momento che ci dobbiamo incontrare’’. E la pistola trovata nel covo di Campobello? “L’arma è mia, me l’hanno portata dal Belgio e la punzonatura è stata fatta così bene che voi non potrete risalire a niente, c’era pure il cane limato…’’. Non solo, “c’erano anche altre cose che non spuntano da nessuna parte’’. Se ho commesso reati? “Nessuno di quelli di cui sono accusato’’. E quindi si reputa innocente? “Non voglio dire questo, sarebbe assurdo’’. Con l’avvertimento finale: “a voi dico la mia’’, ma “non mi farò mai pentito’’. E ladi Matteo, almeno quella dell’unicoreso noto, redatto il 13 ...