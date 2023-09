Morto Messina Denaro | il primo interrogatorio del boss | “Non mi pentirò”

Leggi su notizie

(Di lunedì 25 settembre 2023)Matteo, ilda parte del: “Non mimai” Dopo l’aggravarsi delle sue condizioni nella serata di venerdì 22 settembre, nelle prime ore del mattino di questo lunedì 25 settembre è arrivata la notizia della sua morte: Matteosi è spento all’età di 61 anni. La sua cattura si verificò a metà gennaio di quest’anno, precisamente il giorno 16, quando si trovava nella clinica “La Maddalena” di Palermo. Ilera pronto per sottoporsi ad una seduta di chemioterapia per via del tumore che lo ha colpito al colon.Matteo(Ansa Foto) Notizie.comQuasi un mese più tardi, il 13 febbraio, ci fu il ...