Morto Messina Denaro | il killer spietato che ha vissuto per 30 anni da latitante

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 25 settembre 2023) Il boss ricercato dal 1993, accusato di decine di omicidi e delle stragi 1992-1993 Un, amante della bella vita, l’ultimo uomo della stagione stragista, riuscito a fare sparire le sue tracce per trent’, grazie alla rete di complicità che aveva creato. Eccolo, Matteoa 62, nel reparto detenuti dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila, dopo un’agonia durata diverse settimane per il tumore al colon al quarto stadio. Nelle ultime settimane all’ex primula rossa, dopo l’intervento d’urgenza per il blocco intestinale, era stata somministrata la terapia del dolore. Tra momenti di lucidità e altri di grande sofferenza, il boss mafioso è stato curato dal team di medici che lo hanno preso in carico dal giorno sel suo arrivo al carcere ...