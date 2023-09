Morto Messina Denaro | fratello Giuseppe Di Matteo | “Nessun perdono”

(Di lunedì 25 settembre 2023), arriva la testimonianza da parte deldiDi, Nicola, ucciso dalla mafia Nel cuore della notte è arrivata la notizia dall’ospedale ‘San Salvatore’ dell’Aquila della morte di. Il boss di Castelvetrano si è spento all’età di 61 anni dopo essere andato in coma irreversibile e, soprattutto, per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute (tumore al colon). Una notizia che, nel giro di pochissimo tempo, ha fatto il giro del mondo. Tantissimi sono stati i commenti da parte di chi ha voluto esprimere un proprio pensiero a riguardo.Di(Ansa Foto) Notizie.comTra questi spuntano le parole di un uomo che, ...

È morto in ospedale all'Aquila Matteo Messina Denaro , aveva 62 anni. L'ultimo boss stragista di Cosa Nostra soffriva di una grave forma di tumore al ...

Il boss Matteo Messina Denaro era ricoverato nel reparto detenuti dell’ospedale San Salvatore a L’Aquila per un tumore al colon giunto al quarto ...

La salma sarà sottoposta ad autopsia, poi la tumulazione a Castelvetrano. Salvini: "La preghiera non si nega a nessuno. Ma non riesco a dire che mi ...

“È Morto un criminale. Secondo me la sua cattura non è stata un successo dello Stato, ma una resa a fronte della sua malattia. Ha preferito farsi ...

Dopo giorni di agonia, ènell'ospedale de L'Aquila il boss MatteoDenaro, l'ultimo stragista di Cosa Nostra arrestato a gennaio dopo 30 anni di latitanza. Il capomafia, 62enne, soffriva di una grave forma di ......quello che emerge da alcuni messaggi apparsi in rete e relativi al decesso di MattiaDenaro,... A me dispiace tanto sia. Riposa in pace zio Matteo, tranquillo che quasi tutto Castelvetrano ...

È morto Matteo Messina Denaro, il boss di Cosa Nostra aveva 61 anni: il decesso poco prima delle 2 TGCOM

Morto Matteo Messina Denaro, la vita scaltra del boss trapanese Il Sole 24 ORE

Roma, 25 set. (Adnkronos) - "Con la morte di Matteo Messina Denaro finisce una vita piena di violenza, trame, misteri. Finisce anche un’era di Cosa nostra, ma non Cosa nostra". Così in una nota Pietro ...Il boss è morto a causa di un tumore al colon-retto: ecco di cosa si tratta, quali sono i campanelli d'allarme, come si cura e l'aspettativa di vita ...