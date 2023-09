Morto Messina Denaro | ex questore Germanà | “Guidava l’auto del commando che mi sparò Ho pietà di lui | ma risponderà davanti a Dio”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 settembre 2023) Calogero, per tutti Rino, exora in pensione, alla fine degli anni ’80 era il capo della squadra mobile di Trapani. In quella veste convocava nel suo ufficio più volte Matteocome persona informata dei fatti. Il pm Gabriele Paci nella sua requisitoria al processo contro il boss disse che Matteo non gradiva le attese e le domande ficcanti. Non a caso, quando era dirigente del commissariato a Mazara del Vallo,fu vittima di un agguato al quale partecipò il trentenne Matteo il 14 settembre del 1992. Gli abbiamo chiesto un suo ricordo del capomafia. Leilo ha conosciuto bene. Cosa ricorda di quegli incontri nel suo ufficio di 35 anni fa? Certo, lo chiamavo spesso nel mio ufficio e lo obbligavo a rispondere alle mie ...