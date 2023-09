Morto il super boss Matteo Messina Denaro | il silenzio dei parenti | sarà tumulato nella tomba di famiglia a Castelvetrano

(Di lunedì 25 settembre 2023) La morte diè vissuta in assolutoda parte deiche vivono a. A partire dall’anziana mamma dellatitante per 30 anni, Lorenza Santangelo, rimasta in città perché ammalata. Ad assisterlo nei suoi ultimi giorni la nipote, l’avvocato Lorenza Guttadauro , la figlia legittima delLorenza e la sorella Giovanna. Sono loro che hanno seguito...

Giacomo Giorgio ha letteralmente fatto impazzire i suoi fan pubblicando una foto in... ma Ciro Ricci è senz'altro. Dunque lo rivedremo sotto forma di flash - back come è già successo. In ...Funerali Giorgio Napolitano per la prima volta nell'Aula della Camera Giorgio Napolitano , ex Presidente della Repubblica Italiana, èa 98 anni presso la clinica Salvator Mundi a Roma. Dopo la ...

Messina Denaro è morto nella notte all'ospedale dell'Aquila: il super boss aveva 62 anni ilmessaggero.it

Matteo Messina Denaro è morto nell'ospedale dell'Aquila: il super boss della mafia aveva 61 anni ilmattino.it

Matteo Messina Denaro, l'ex super latitante è morto a 61 anni: era affetto dal cancro al colon e da giorni era in coma ...Matteo Messina Denaro, il boss di Cosa nostra arrestato il 16 gennaio scorso dopo trent’anni di latitanza, è morto nelle prime ore del mattino di lunedì nel reparto detenuti dell’ospedale San Salvator ...