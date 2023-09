Morte Purgatori | pm valuta la richiesta di incidente probatorio

(Di lunedì 25 settembre 2023) La Procura di Roma stando ladinell'ambito dell'indagine sulladel giornalista Andrea, che vede indagati due medici per omicidio colposo. In ...

La Procura di Roma sta valutando la richiesta di incidente probatorio nell'ambito dell'indagine sulla morte del giornalista Andrea Purgatori, che vede indagati due medici per omicidio colposo. In settimana ci sarà, in base a quanto si apprende, un incontro tra i tra i consulenti dei pm e quelli delle

L'inchiesta su Andrea Purgatori prosegue: si valuta la richiesta di un incidente probatorio nell'ambito dell'inchiesta della procura di Roma aperta sul decesso del giornalista, ...(ANSA) - ROMA, 25 SET - La Procura di Roma sta valutando la richiesta di incidente probatorio nell'ambito dell'indagine sulla morte del giornalista Andrea Purgatori, che vede indagati due medici per o ...