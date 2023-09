Mordi e Fuggi | il Pagliarone nel mirino nuovamente dei “furbetti”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 25 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl ristorante “” di Monteforte Irpinoneldel cosidetto “mangia&“. Nelle scorse ore l’attività, attraverso i canali social Instagram e TikTok ha postato un video dove si vede un ragazzo che, dopo aver consumato il pasto si guarda intorno per poi lasciare il locale senza aver saldato il conto. La didascalia del video parla chiara: “Quando fate queste cose, ricordate ci sono le telecamere“. Già nei mesi scorsi il ristorante di Monteforte Irpino pubblicò un video per poi rimuoverlo. L’indignazione dunque passa anche attraverso i social. “Quei tre via senza pagare, anzi no”: il caso curioso nel ristorante irpino L'articolo proviene da Anteprima24.it.