Monzamania | Palladino continua a stupire | Galliani comincia una nuova avventura

Quattro punti in quattro partite. Il bilancio del Monza è decisamente migliore di un anno fa quando i punti in classifica erano ancora...

Intanto le porte del mercato non sono state ancora chiusa definitivamente: 'A queste cose ci pensa Adriano Galliani' ha detto in sala stampaalla viglia dell'incontro con i pugliesi. E l'ad ...Come dice (bene), però, quella dello scorso anno è tutta un'altra storia. In questa stagione non è da escludere qualche sofferenza in più per ottenere la salvezza. E chissà, magari ci sarà ...

Monzamania: Palladino sfortunato, il Monza fa un pensierino agli ... Calciomercato.com

Monzamania: la settimana del Condor può regalare a Palladino ... Calciomercato.com

Il Monza ha ripreso a fare il Monza! La squadra di Raffaele Palladino, persi Rovella, Sensi e Carlos Augusto, sembrava aver cominciato la stagione con il freno a mano tirato. Nulla di più sbagliato. I ...Quattro punti in quattro partite. Il bilancio del Monza è decisamente migliore di un anno fa quando i punti in classifica erano ancora 0, ma non sicuramente positivo per quanto mostrato in campo, sopr ...