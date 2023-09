Monitoraggio delle vibrazioni strutturali sul Ponte Tibaldi | avviato il controllo che durerà un anno

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 25 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ cominciato il programma sperimentale didella stabilità delsul fiume Sabato in prossimità del Teatro Romano. Il programma, che potrebbe coinvolgere anche ilMorandi sul torrente san Nicola, sviluppato d’intesa con il Comune di Benevento e l’Istituto Nazionale di Geofisica, intende verificare lo stato della infrastruttura sottoposta a sollecitazione con il transito di autoveicoli e di scosse telluriche. Sono 10 i sensori che, piazzati sui piloni sostegno, percepiscono anche il minimo movimento e vibrazione dele quindi consentono la registrazione ad un centrale di controlli non solo antisismici ma anche del passaggio quotidiano di autovetture. Ilandrà avanti per 12 mesi. L’attività si svolge ...