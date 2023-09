Monica Zanettin | la dottoressa che diventa trader | il racconto in un libro

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 settembre 2023) Docente della Joe Ross Italia,è un tecnico di radiologia con la passione per gli investimenti. Oggi èta un'insegnante che ha messo a punto una particolare strategia nello spread trading, il commercio delle materie prime come caffè, mais e cacao. Una tecnica raccolta in unin uscita a settembre. Nella vita di tutti i giorni, indossa il camice e ha il delicato compito di leggere radiografie, tac e risonanze magnetiche. Ma poi, tornata a casa, si trasforma in unaprofessionista. La protagonista di questa storia, dai contorni inusuali, si chiama, ha 54 anni e si è laureata in Medicina all'Università di Modena: "Non pensavo -spiega- che la mia vita potesse riservarmi una sorpresa di questo genere. Ovviamente sono molto ...