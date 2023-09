Mondragone | “Un Consiglio comunale umiliato e reso inutile”

(Di lunedì 25 settembre 2023). Si, ha ragione il MovimentoAttiva: quello che si terrà stasera o al massimo dopodomani è un“più dovuto che voluto”. D’altronde è dal suo insediamento che questoè ridotto all’alzata di mano, alla mera ratifica di decisioni prese altrove, al riconoscimento ricorrente di debiti fuori bilancio e alle continue variazioni di bilancio. Se si escludono le fugaci e un po’ confuse discussioni sulle proposte di legge d’iniziativa popolare della Campagna “Riprendiamoci il Comune” e contro l’Autonomia differenziata, non si rinvengono in questi mesi momenti di confronto, di analisi, di verifica, di dibattito, di approfondimento programmatico. Insomma, di politica, di controllo e di programmazione. Anzi, quando qualche Consigliere ...

Protagonista della vicenda che arriva da(una cittadina situata in provincia di Caserta) ... capogruppo del Carroccio inregionale, riportato dalla testata online CasertaNews - ...Nel 1999, il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza deldei ... ha annunciato che i funerali si terranno domani, alle ore 16, nella chiesa di San Giuseppe a, ...

LE 7 PIAGHE DI MONDRAGONE: LA POLITICA Parte III BelvedereNews

Mondragone, amministrazione tra tutor e tutore La Rampa

15:30:17 CASERTA. Si è messa in moto la macchina per le provinciali. Acquisito il dato che si voterà con la legge Delrio, le forze politiche del territorio si sono messe al lavoro per scegliere i cand ...L'Azerbaigian ha lanciato una "operazione antiterrorismo" nel territorio del Nagorno-Karabakh, con il dichiarato obiettivo di "ripristinare l'ordine ...