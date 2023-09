Mondo del lavoro e il mutato rapporto fra italiani e lavoro

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 25 settembre 2023) Nuovo studio dell’Unicusano suldelnel Belpaese: il 77% degli U35 rinuncia alla carriera così come le donne Italia edelmai così distanti. Nell’ultimo anno, secondo una recente indagine dell’Unicusano, ben novesu dieci hanno manifestato profonda insofferenza per il proprio, decidendo nel 43% dei casi di abbandonarlo. Una scelta per nulla sofferta che addirittura per il 97% delle persone non prevedeva alcun “piano B”. A soffrirne maggiormente le donne e i giovani sotto i 27 anni: il 77% di loro ha deciso di rinunciare a contratto e carriera professionale in cambio di una maggiore libertà personale. A destare grande preoccupazione un altro dato che emerge dallo studio dell’Unicusano: se ...