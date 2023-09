Molinari e Giannini | a sinistra danno di matto dopo un anno di Meloni

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 settembre 2023) Cosa c'è oltre la rosicata? Elementare, Watson: c'è la crisi isterica, che poi in genere è seguita a ruota da un devastante crollo nervoso. Ecco, in attesa dell'inevitabile fase down, per ora i media organici allasono ancora in fase up, di eccitazione un po' nevrotica, che canalizzano in una raffica di attacchi del tutto sovradimensionati (e in qualche caso irresistibilmente comici) contro il governo di Giorgia. Viene da chiedersi: ma seunstgià ridotti così, come farad affrontare una legislatura intera all'opposizione? Altro che bonus psicologo. Repubblica di ieri, ad esempio, per “celebrare” l'anniversario (evidentemente luttuoso) delle elezioni politiche del 25 settembre 2022, ha aggiunto alla foliazione ordinaria un inserto speciale ...