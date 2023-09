Miriam Leone e il suo pancione affascinante nelle sfilate di Milano | non abbandona i tacchi in gravidanza

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di lunedì 25 settembre 2023) La Settimana della Moda diper la stagione Primavera/Estate 2024 è appena giunta al termine. Non solo le grandi Maison hanno rubato la scena con le loro innovative collezioni, ma anche le celebrità hanno catturato l’attenzione dei media. Durante la tanto attesa sfilata del “maestro” Giorgio Armani, molti volti noti sono stati avvistati, da Cate Blanchett a Rocío Muñoz Morales. Tuttavia, a monopolizzare gli sguardi è stata, che ha brillato con il suoin un abito total black., attualmente in dolce attesa del suo primo bambino con il marito Paolo Carullo, è un’immagine di pura felicità. Ha rivelato la suaalcuni mesi fa e da allora non si è tirata indietro nel mostrare con orgoglio la sua pancia in crescita. Nonostante ...