Mini-bonus | zerovirgola | bandierine Il governo Meloni tra Nadef e Pnrr | ci giochiamo molto | se non tutto

(Di lunedì 25 settembre 2023) Un Cdm per un piccolo aiuto su bollette e benzina, poi la cabina di regia sul Recovery e giovedì la Nota di aggiornamento al Def con l'asticella del deficit da fissare lì dove non spaventa i mercati e impostare la manovra. Una settimana complicata, mentre dirompe la tensione sui migranti

Non c?è pace per il Superbonus . Mentre continua il pressing per una proroga di qualche mese dell?agevolazione piena nel caso di lavori condomini ali ...

La buona notizia è che ci sarà un bonus per i dipendenti pubblici. Il problema, però, è che servirà per celare una notizia molto meno positiva: il ...

Si parte da 1-1,1 miliardi: rinnovo del taglio dell’Iva sul gas, sconto per i nuclei svantaggiati, oneri ridotti e 80 euro sulla social card per il ...

Carburante Il pacchetto di sostegno include anche uncarburante destinato ai titolari ... I contribuenti avranno la possibilità di mettersi in regola pagando unasanzione, pari a un ...Infine allo studio del Governo c'è la- sanatoria per le violazioni sugli scontrini e tax credit per autotrasportatori .benzina Si intende ilbenzina su card Dedicata a te per ...

Il Decreto energia è pronto ad approdare sul tavolo del Consiglio dei ministri con le misure a sostegno del potere di acquisto delle famiglie ...