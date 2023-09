Milano | pm indagavano su Ruffino per ipotesi di aggiotaggio su Sif

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 settembre 2023), 25 set. (Adnkronos) - La procura diindagava su Lucaper una serie di operazioni sospette su Sif, il colosso delle amministrazioni condominiali. Un'diderivante da una segnalazione contenuta in una sos di Banca d'Italia e finita sul tavolo della procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano, a capo dei reati contro la pubblica amministrazione, prima che l'imprenditore si togliesse la vita lo scorso 5 agosto. Lo riporta il sito de 'La Stampa'. Secondo quanto ricostruito dalle segnalazioni di operazioni sospette,"avrebbe acquistato e venduto volumi di azioni della società senza segnalarlo a Consob. Operazioni che potrebbero aver contribuito a gonfiare il valore del titolo. Superando anche in questo caso, come in Visibilia, la soglia di ...