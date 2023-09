Milano Fashion Week | le tendenze make-up

Ad arriva re a Milano in occasione della Fashion Week è stata Julia Roberts , che con la sua semplicità ha conquista to il web L'articolo Julia Roberts ...

Mentre va in scena l’ultima giornata della Milano Fashion Week , con le sfilate conclusive di questa eccitante cinque giornate, lo Street Style non ...

Milano Fashion Week 2024 , la nuova collezione di Armani per la prossima stagione Spring-Summer è un omaggio alla bellezza femminile in ogni suo ...

Il parterre delle sfilate milanesi si tinge di glamour, merito delle numerose star accorse per ammirare le creazioni dei brand per la ...

“Sono jeans, sì, ma stirati con la piega”. Il neo 70enne Brunello Cucinelli in giacca, cravatta, camicia rosa e – appunto – pantaloni in denim, ...

A farsene ambasciatore è Ara Lumiere , brand made in India nato da un collettivo di donne sopravvissute all'attacco con acido, che ha portato allaweek Summer Soltice , la nuova ...Ecco le migliori novità da provare A dimostrarlo sono anche le ultime sfilate dellaWeek SS2024 : le ciglia sono in primo piano per il trucco occhi. Lunghe e soprattutto voluminose , ...

La sfilata di Giorgio Armani chiude la Milano Fashion Week 2023 Corriere della Sera

Milano Fashion Week, la sfilata di Giorgio Armani S/S 2024 tra colori e vibrazioni. FOTO Sky Tg24

E’ bastata la loro ospitata alla Fashion Week a rincuorare tutti ... Poi sono stati paparazzati a Milano, fotografati a Monte-Carlo, nel mirino dei flash a Miami, sul red carpet in Costa Azzurra, al ...Miriam Leone ha partecipato alla sfilata di Giorgio Armani ieri pomeriggio, evento che ha chiuso la Milano Fashion Week dedicata alla stagione P/E 2024 ...