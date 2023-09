Milano Fashion Week | da Bianca Balti a Giulia Salemi | ecco le vip alle sfilate

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di lunedì 25 settembre 2023) Anche questo settembre, è arrivato puntuale l’appuntamento con lae le vip non si sono fatte trovare impreparate. Le strade della capitale della moda sono gremite di celebrità che si destreggiano tra una sfilata e l’altra sfoggiando outfit studiatissimi e sorprendenti che anticipano i trend della prossima stagione. Anche se i veri show sono in passerella, quelli a cui si assiste nei vari front row o per le vie della città non sono certo da meno. Moda e musica Emma Marrone da MoschinoSono tantissimi i cantanti nel parterre dellemilanesi. Emma Marrone con i guanti rossi era da Moschino, Levante sbottonata da N21, Marco Mengoni in canottiera da Versace. Fedez e Dargen D’Amico hanno preso parte a diversi eventi. Blanco era da Dolce&Gabbana in tailleur. Anna ...