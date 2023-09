Milan - Verona 1 - 0 | Sportiello show | San Siro applaude

(Di lunedì 25 settembre 2023) Giornata da ricordare per, il portiere delchiamato a sostituite Maignan. Impeccabile su Folorunsho e anche nel dribbling in fase di disimpegno sul pressing ...

Giornata da ricordare per Sportiello, il portiere delchiamato a sostituite Maignan. Impeccabile su Folorunsho e anche nel dribbling in fase di disimpegno sul pressing ...... l'ennesimo in questo inizio di annata in casa, ma per uno dei pochi imprescindibili almeno ... nell'immediato post - partita della sfida vinta 1 - 0 contro ilè stato proprio Pioli che, ...

Milan-Verona, le pagelle di CM: segnali da Musah, Leao salva. Folorunsho annulla Reijnders Calciomercato.com

Bartesaghi si appresta a mettere nero su bianco: la firma con il Milan arriverà già nei prossimi giorni. Il punto della situazione ...L'Inter capolista ospiterà a San Siro il Sassuolo, mentre il Milan farà visita al Cagliari. Impegno interno contro l'Udinese per il Napoli, Roma a Genova. Completano il quadro Empoli-Salernitana, ...