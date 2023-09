Migranti | Tajani | ' La diplomazia del governo sta dando i suoi frutti' E su Marta Fascina

Si prospetta un confronto franco e duro tra Italia e Germania sul tema dei migranti , in settimana, anche dopo la denuncia fatta dal ministro ...

Il governo di Berlino non vuole i Migranti provenienti dall'Italia, ma finanzi a le ong che vanno a prendere i Migranti nel Mediterraneo e li portano ...

I figli di Berlusconi in politica? «Magari. Ma mi pare che loro adesso pensino a fare gli imprenditori. Ci sono sempre molto vicini». Lo ha detto ...

Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani , sarà stasera a Parigi per ...

... Emmanuel Macron, sulla questione migratoria, il vicepresidente del Consiglio, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio,...Giovedì 28 settembre, il ministro degli Esteri Antoniosarà a Berlino per parlare con l'... Francia e UE debbano agire insieme per sostenere gli Stati di origine deie per aiutare gli ...

Migranti, Crosetto contro la Germania: ‘Soldi alle ong Grave’ Il Fatto Quotidiano

La premier evidenzia che "gli sforzi, anche finanziari, delle Nazioni Ue interessate a fornire un sostegno concreto all'Italia dovrebbero ...AGI/Vista - "Mi pare che l'azione diplomatica e politica del governo italiano stia raccogliendo i primi frutti. La diplomazia richiede dei tempi che non sempre sono brevissimi. Questo è un risultato i ...