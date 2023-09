(Di lunedì 25 settembre 2023) Roma, 25 set. (Adnkronos) - Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antoniosarà stasera aper incontrare la Ministra francese per l'Europa e gli Affari Esteri Catherine. A margine, i due Ministri terranno una conferenza stampa congiunta. Lo rende noto la Farnesina. “Come ha riconosciuto anche il presidente Macron, sull'emergenza migratoria c'è undieuropea, perché l'emergenza che il nostro Paese sta vivendo è un'emergenza europea, non solo italiana”, ha osservato il vicepremier. “Per questo”, ha continuato “stiamo intensificando le interlocuzioni coi nostri partner europei”. Nel sottolineare l'importanza della visita,ha ricordato che “Italia e Francia hanno relazioni molto ...

New York, 19 set. (Adnkronos) - Quella degli "hotspot in Africa ” per fermare i flussi migratori “e' un' idea che può funzionare, nel rispetto dei ...

New York, 19 set. (Adnkronos) - "Andrò in Tunisi a" in ottobre "a firmare un accordo per incrementare la presenza di Tunisi ni regolari , aumentare di 4 ...

...rivendicato la correttezza del finanziamento alle Ong di ricerca e salvataggio in mare dei,... Il ministro degli Esteri Antonioandrà a Parigi, dove era intenzionato a dire alla omologa ...L'Italia punta a far affrontare il dossiera livello europeo, in modo "solidale e non egoistico". La strategia dipunta a investimenti nel continente africano come in Tunisia, dove ...

Migranti, Tajani: "Germania e Ong Berlino vuole che arrivino in Italia" Adnkronos

**Migranti: Tajani da Colonna a Parigi, 'esiste dovere solidarietà Ue'** Gazzetta di Reggio

Roma, 25 set. (askanews) – Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, sarà stasera a Parigi per incontrare la ministra frances ...Parigi, 25 set - Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, sarà stasera a Parigi per incontrare la Ministra francese per l’Eu ...