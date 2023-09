Migranti | Salvini | vergognoso governi stranieri che finanziano Ong

(Di lunedì 25 settembre 2023) ", cheassociazione private straniere, per riempire di clandestini l'Italia., inaccettabile". Così sui social, il leader della Lega, Matteo, in ...

La polemica scaturisce da una notizia che non lo è. Ma essendo in campagna elettorale, è la polemica a diventare la notizia. E dunque chi se ne ...

"Governi stranieri, che finanziano associazione private straniere, per riempire di clandestini l'Italia. Vergognoso, inaccettabile". Così sui social, il leader della Lega, Matteo, in riferimento al finanziamento di una Ong da parte della Germania. 25 settembre 2023... con i ministrie Giorgetti. - Roma, prosegue l'apertura della camera ardente al Senato per ... Possibili nuovi decreti sicurezza per l'emergenza. - Ginevra, la Commissione d'inchiesta ...

Migranti, Salvini: "I Cpr sono fondamentali" - Italia - Ansa.it Agenzia ANSA

Dritto e Rovescio, Salvini: "La Germania ha confermato". Migranti e ong, tutto torna Il Tempo

Il presidente francese tende la mano dopo giorni di tensione sulla gestione dell'immigrazione e l'ennesima polemica con il governo italiano ...Roma, 25 set. (askanews) – “Governi stranieri, che finanziano associazione private straniere, per riempire di clandestini l’Italia. Vergognoso, inaccettabile”. Così sui social, il leader della Lega, M ...