Migranti | per Germania “unica via è soluzione europea”

(Di lunedì 25 settembre 2023) Nancy Faeser, ministro dell'Interno tedesco: "Vero che bisogna limitare immigrazione". La ministra degli Esteri: "Giungere a normativa comune in materia di asilo e rifugiati" Sui“l’cosa veramente in grado di aiutare è una”. A dichiararlo è stata Nancy Faeser, ministro dell’Interno tedesco, intervenendo ieri sera su Ard a Anne Will ad una dibattito sul tema. Faeser ha detto di considerare ‘non praticabile’ il tetto massimo di ingressi, come proposto dal governatore della Baviera Markus Soeder, che vuole limitare a 200mila il numero di chi entra nel paese ogni anno, e ricorda che in Europa infuria una guerra. “Gli ucraini sono compresi nei 200mila?”, ha chiesto ai suoi interlocutori nel corso del dibattito. “E’ vero però che dobbiamo limitare l’immigrazione”, ha dichiarato. Sulla ...