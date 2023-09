(Di lunedì 25 settembre 2023) Secondo Marco, ex presidente dell'Interno e attualmente presidente della fondazione Med - Or, il lavoro disuideve entrare nel vivo e il fantomatico '' ...

Secondo Marco, ex presidente dell'Interno e attualmente presidente della fondazione Med - Or, il lavoro di Giorgia Meloni suideve entrare nel vivo e il fantomatico 'Piano Mattei' deve diventare un ...Qualcosa di simile aveva fatto in altro contesto il ministro del Pdnel 2017 . Ma pare che ...Se non ci fossero le elezioni europee con la rincorsa di Salvini a sfruttare il tema dei, ...

Migranti, Minniti: “La partita non si può vincere guardando solo all’orizzonte italiano” Agenzia Nova

Migranti, Minniti: “Piano Mattei Diventi un piano europeo. Su una cosa Giorgia Meloni ha ragione…” Globalist.it

Viveva da solo in una stamberga in mezzo al nulla, in compagnia di lisi e patetici manifesti del “Padrino”, conservava gli scontrini come un qualsiasi pensionato che fatica a sopravvivere ...I prefetti al lavoro per individuare i luoghi dove costruire i Centri rimpatri nelle 13 Regioni che non li hanno. Le trattative si infrangono sui veti degli ...