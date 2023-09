Migranti | Meloni a Scholz | stupita per fondi Germania a Ong

(Di lunedì 25 settembre 2023) "Ho appreso con stupore che il tuo governo - in modo non coordinato con il governo italiano - avrebbe deciso di sostenere conrilevanti organizzazioni non governative impegnate nell'accoglienza ...

Roma, 25 set. (Adnkronos) - "Stupore" per l'aiuto del governo tedesco alle ong, con il rischio "di partenze moltiplicate" e "nuove tragedie" in ...

Continua a leggere su Tg. La7.it - "Ho appreso con stupore che il tuo governo, in modo non coordinato con il governo italiano, avrebbe deciso di ...

“Ho appreso con stupore che il Tuo governo – in modo non coordinato con il governo italiano – avrebbe deciso di sostenere con fondi rilevanti ...

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni auspica che "gli esatti contorni" del sostegno della Germania alle Ong impegnate in Italia per ...

...- che il tuo governo, in modo non coordinato con il governo italiano, avrebbe deciso di sostenere con fondi rilevanti organizzazioni non governativeimpegnate nell'accoglienza ai...E' "in tale contesto" cheesprime stupore per il supporto alle Ong da parte di Berlino. fil 25 - 09 - 23 14:46:45 (0408) 5 NNNN

Migranti Lampedusa, Macron: "Francia con Italia". Meloni risponde: le ultime news Adnkronos

Migranti, Macron: "Non possiamo lasciare soli gli italiani" | Meloni: "Accolgo la proposta di collaborazione della Francia" TGCOM

“In tale contesto, ho appreso con stupore che il Tuo Governo – in modo non coordinato con il Governo italiano – avrebbe deciso di sostenere con fondi rilevanti organizzazioni non governative impegnate ...La Germania è uscita allo scoperto, Berlino finanzia con centinaia di migliaia di euro le Ong e le loro navi che contribuiscono a portare ...