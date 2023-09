Migranti | Macron si arrende alla Meloni | “Non lasciamo sola l’Italia” La premier | “Bene | agiremo insieme”

(Di lunedì 25 settembre 2023)“folgorato” sulla via di Giorgia. “Sul tema dei, la risposta è europea. Non può lasciare soli gli italiani”. Così il presidente francese ha spiazzato tutti. Dopo giorni di tira e molla, la “resa” al metodo-arriva durante un’intervista a Tf1. Un cambio di passo all’Eliseo. “Dobbiamo avere un approccio coerente con i Paesi di origine e di transito. La maggior parte deia Lampedusa proviene dall’Europa subsahariana. La Francia invia aiuti a questi Paesi. Dobbiamo condizionare i nostri aiuti a una politica responsabile”. Dobbiamo dire ”Vi aiuteremo, ma dovete permetterci di smantellare le reti coinvolte in questo traffico nel vostro Paese”. E per quanto riguardaha affermato di voler lavorare ”con il Presidente del ...

(Adnkronos) – La Francia del presidente Emmanuel Macron pronta a collaborare con l’Italia per una “risposta europea” in materia di Migranti . La ...

Più complesso il rapporto con il presidente francese Emmanuel, con cui entra in rotta di collisione per l'emergenza, cavallo di battaglia della sua campagna elettorale e ormai spina ...Il passo die la risposta di Meloni: distensione suiViene assicurato un sostegno economico per gli inabili al lavoro, mentre per gli occupabili l'aiuto viene elargito (...

«Non possiamo lasciare soli gli italiani». Emmanuel Macron tende la mano al nostro Paese sul fronte dell'immigrazione. «Dobbiamo giocare il nostro ruolo come ...In Francia verrà istituito un nuovo aiuto per contenere i rincari del carburante, che sarà destinato ai lavoratori e alle persone con ...