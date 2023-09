Migranti | la testimonianza di un naufrago | “Trattati come merce”

Leggi su notizie

(Di lunedì 25 settembre 2023), arriva lada parte di un: “Noi”. La situazione attuale a Lampedusa Nel porto di Ravenna, nelle prossime ore, dovrebbe giungere la ‘Life Support di Emergency‘ con 28 naufraghi a bordo. Gli stessi che sono stati soccorsi, meno di una settimana fa, nella zona Sar Maltese. Per via di un problema al motore il loro gommone non riusciva a proseguire il viaggio. Per non parlare delle condizioni di navigabilità molto precarie. Se non fosse stato per l’intervento dei soccorritori non sarebbero mai arrivati nel porto. Naufraghi che sono partiti da Misurata in Libia. L’imbarcazione in difficoltà è stata segnalata da Frontex e da Colibrì. Operazioni di soccorso coordinate dall’Mrcc italiano. Tra questi erano presenti 9 donne, tra cui una ...