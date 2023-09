Migranti | la lettera di Meloni al cancelliere Scholz | “Stupore per i fondi tedeschi alle Ong”

(Di lunedì 25 settembre 2023) “Ho appreso conche il Tuo governo – in modo non coordinato con il governo italiano – avrebbe deciso di sostenere conrilevanti organizzazioni non governative impegnate nell’accoglienza aiirregolari sul territorio italiano e in salvataggi nel Mare Mediterraneo. Entrambe le possibilità suscitano interrogativi”. È il passaggio delladatata 23 settembre che la premier Giorgiaha inviato altedesco Olaf. Il casus belli è stato appunto l’annuncio di “imminenti” finanziamenti per le ong che un portavoce del ministero degli Esteri tedesco ha fatto all’Ansa venerdì scorso. Una notizia che ha provocato la dura reazione di Palazzo Chigi e di tutta la maggioranza di centrodestra, con il ministro della Difesa Guido Crosetto ...

