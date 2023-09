Migranti | la Germania ora chiede aiuto all’Ue | comuni al collasso | serve soluzione europea

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 25 settembre 2023) Per risolvere la crisi migratoria"una". Dopo le aspre polemiche tra Berlino e Roma, latorna sul dossierndo a gran voce "una normativa comune in materia di asilo e rifugiati". Parlano all'unisono le ministre degli Esteri Annalena Baerbock e dell'Interno Nancy Faeser: è necessario creare norme chiare alle frontiere esterne "affinché le persone si distribuiscano alla fine in Europa in modo ordinato". Anche perché itedeschi sono al: la situazione è sempre più "tesa" e molti "hanno raggiunto i limiti", ha precisato la responsabile degli Affari esteri.Nei primi otto mesi di quest'anno, laha ricevuto oltre 200.000 richieste di asilo. Berlino, secondo quanto fatto ...