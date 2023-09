Migranti | in 28 attesi a Ravenna Il naufrago | “Noi come merce”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 25 settembre 2023) Emergency: "Quattro ulteriori giorni di navigazione, inspiegabile che ci vengano assegnati porti così lontani". La situazione a Lampedusa. Naufragio in Tunisia, almeno 9 morti E’ attesa oggi nel porto dila Life Support di Emergency con 28 naufraghi a bordo, soccorsi in acque internazionali in zona Sar maltese lo scorso giovedì. “Al momento del soccorso i 28 naufraghi si trovavano molto lontano da ogni costa e il loro motore non funzionava – dice Emanuele Nannini, capomissione della Life Support -. Il gommone era in condizioni molto precarie di navigabilità, non sarebbero mai riusciti ad arrivare in un porto sicuro da soli”. Dopo il soccorso il team di Life Support ha informato le autorità competenti, spiegando di essere a disposizione per assistere altri casi “visto che l’area in cui ci trovavamo non era coperta da altre navi di ricerca e soccorso”. “Purtroppo ...