Migranti | Germania | Polonia e Rep Ceca discutono possibili controlli a frontiere

(Di lunedì 25 settembre 2023) Berlino, 25 set. (Adnkronos/Dpa) - Il ministro dell'Interno tedesco Nancy Faeser sta discutendo cone Repubblicadi"ulteriori misure di polizia di frontiera". Lo ha reso noto il suo portavoce, aggiungendo che durante il fine settimana ci sono stati contatti su questo tema con il ministro degli Interni ceco e con alti funzionari polacchi. Faeser discuterà la questione con il suo omologo polacco "prossimamente", anche prima della riunione dei ministri degli Interni della Ue in programma giovedì, in modo che ulteriori misure possano essere adottate molto rapidamente. Il portavoce ha spiegato che si tratta di avere una presenza di polizia tedesca in tutta la zona di confine e di poter controllare, "se necessario, l'altro lato del confine, come lafa ad esempio con la Svizzera con misure ...