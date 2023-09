(Di lunedì 25 settembre 2023) Roma, 25 set. (Adnkronos) - "Sull'immigrazione la linea è quella che Giorgia Meloni aveva già tracciato all'opposizione e che ha continuato a ribadire come presidente del Consiglio: lapossibile per affrontare il problema è quella di una fortissima. Ieri sera il presidente Macron ha dimostrato una grande apertura, riconoscendo che bisogna andare ad aiutare i Paesi da cui partono ie, al tempo stesso, smantellare le reti criminali che fanno affari sull'immigrazione illegale. Anche il ministro degli interni tedesco Faeser in queste ore ha dichiarato che per affrontare questo tema occorre una cooperazione”. Così Tommaso, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera a tgcom24.

“Tutti sanno che il vero problema è il blocco delle partenze non tanto lo smistamento degli arrivi”, quindi sì, la strada maestra per bloccare ...

In merito al tema riguardante i Migranti ha voluto esprimere il proprio pensiero Tommaso Foti . Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera he ha ...

In studio volano parole grosse Il capogruppo di FdI, Tommaso, fa notare un paradosso: 'Perché invece di finanziare le Ong non ospitano iche queste portano in Italia ' Irritazione ......avrebbe annunciato un imminente finanziamento a delle Ong per un progetto di assistenza di... Meloni risponde con, Calovini, Kelany. Atti concreti nella risoluzione del problema migratorio,...

Migranti: Foti, 'soluzione è coesione europea' La Gazzetta del Mezzogiorno

Migranti: Foti, 'soluzione è coesione europea' Il Tirreno Il Tirreno

Roma, 25 set. (Adnkronos) – “Sull’immigrazione la linea è quella che Giorgia Meloni aveva già tracciato all’opposizione e che ha continuato a ribadire come presidente del Consiglio: la soluzione possi ...Il riscaldamento globale costringe molte specie ad anticipare la migrazione e cambiare itinerar. Ma ci sono adattamenti evolutivi insospettabili, come per ...