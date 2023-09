(Di lunedì 25 settembre 2023) IlMeloni non arretra e continua a cercare soluzioni per migliorare l'approccio a due delle sfide più importanti,e immigrazione

Cottarelli: 'Ecco che cosa dovrebbe fare il governo con i' 'Il Pnrr è oggi a tutti gli effetti quello del governo, non ci sono più scuse. E alcuni ...messa in cantiere è quella del, ...LA STAMPA 'Salvare iè un dovere' titola in apertura il quotidiano torinese. Tema che ...spazio alla nuova proposta di una sanzione del 60% per errorri e ritardi nei pagamenti fiscali (', ...

SAN BIAGIO DI CALLALTA | MIGRANTI, FISCO E LOGISTICA: IL GOVERNO ALLA PROVA DEL GIUDIZIO DELLA CNA ANTENNA TRE

Migranti e fisco: ecco i prossimi dossier sul tavolo del governo ilGiornale.it

Il governo Meloni non arretra e continua a cercare soluzioni per migliorare l'approccio a due delle sfide più importanti, fisco e immigrazione ..."Bene la sanatoria per le violazioni degli obblighi di trasmissione all'Agenzia delle Entrate degli scontrini elettronici perché ...