Migranti | è ancora Italia-Germania Meloni scrive a Scholz | Stupore per fondi a ong Berlino | Roma sapeva Salvini | Vergognosi

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 25 settembre 2023) Tajani va a Parigi per incontrare la ministra Colonna: "Come ha riconosciuto anche Macron, sull'emergenza migratoria c'è un dovere di solidarietà europea". Bruxelles esamina la cauzione introdotta per evitare il Cpr: "Va valutata caso per caso"