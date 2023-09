Meteo | scatta l’allerta gialla | temporali in alcune regioni

Leggi su notizie

(Di lunedì 25 settembre 2023)in buona parte del Paese: si verificherannoin. Gli ultimi aggiornamenti Una nuova settimana che inizierà con. Proprio come quest’ultimo weekend appena concluso fatto di piogge,e molto altro. Un lunedì 25 settembre all’insegna del. Un allarme, quello del maltempo, che è stato lanciato direttamente dalla Protezione Civile. In particolar modo indove sono previsti. Stiamo parlando di: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia e Sicilia. Nella maniera più dettagliata le zone considerate a rischio. In primis ...