Meteo | l' allerta vortice si sposta Chi rischia i nubifragi

(Di lunedì 25 settembre 2023) Ildepressionario che sta attraversando in queste ore le regioni centrali si sposterà rapidamente verso il Mezzogiorno d'Italia. Parola del sito di previsionirologiche 3b. Irologi, però, mettono in guardia sulle conseguenze di questodepressionario che non saranno affatto leggere. Piogge esi faranno sentire soprattutto nella giornata di martedì 26 settembre quando le precipitazioni interesseranno soprattutto Basilicata e Calabria con fenomeni anche intensi sul versante ionico. Non saranno escluse Puglia e Sicilia. Tutto questo inizierà ad allentare la presa già dalla serata di martedì. Ma è da mercoledì che ilabbandonerà le nostre latitudini perrsi progressivamente verso la ...