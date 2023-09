“Messner non è il vero re degli Ottomila” | il Guinness toglie il primato al grande alpinista Che replica | “Solo sciocchezze”

(Di lunedì 25 settembre 2023)”. Liquida così Reinholdla decisione del libro deldirgli ildi Re. Non sarebbe stato lui ad aver scalato per primo tutti i 14, ovad aver raggiunto la cima delle montagne più alte del mondo. Secondo il cronista di alpinismo tedesco Eberhard Jurgalski,e Hans Kammerlander nel 1985 avrebbero mancato la vetta dell’Annapurna. “In primis non ho mai rivendicato nessun record, perciò non mi possono disconoscere nulla. Inoltre, le montagne cambiano. Sono passati quasi 40 anni, se qualcuno è salito sull’Annapurna di certo siamo stati io e Hans”, spiega. Chi sarebbe dunque il Re ...

A quanto pare, secondo quanto sostenuto dal cronista di alpinismo tedesco, Eberahard Jurgalski ,e Han Kammerlanderavrebbero raggiunto la vetta dell' Annapurna nel 1985. Il 79enne ...E infine: " Nessuno che se ne intende di alpinismo metterebbe in dubbio la nostra impresa, Jurgalski infattine sa nulla - ha aggiunto- La montagna cambia, come ogni cosa in natura. ...

