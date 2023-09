Messner | il Guinnes dei primati non ci sta | “Non ha scalato tutti gli ottomila”

(Di lunedì 25 settembre 2023) Tolto lo scettro a Reinhold. Secondo il sitos World Records, non sarebbe stato lui ad averper primoi 14. Ora al suo posto, è indicato Edmund Viesturs come la prima persona ad averi 14tra il 1989 e il 2005. Ma l’alpinista italiano non ci sta e replica: “Sciocchezze. In primis non ho mai rivendicato nessun record, perciò non mi possono disconoscere nulla. Inoltre, le montagne cambiano. Sono passati quasi 40 anni, se qualcuno è salito sull’Annapurna di certo siamo stati io e Hans“. LEGGI ANCHE: https://www.thesocialpost.it/2023/09/25/matteo-messina-denaro-e-morto-porta-con-se-i-suoi-segreti/ I fatti Secondo quanto sostenuto dal cronista di alpinismo tedesco, Eberahard Jurgalski, ...

Secondo il giornalista Eberhard Jurgalski non sarebbe stato lui ad aver scalato per primo tutti i 14 ottomila senza ossigeno: "Nessuna prova per ...

Il libro Guinness dei primati toglie a Reinhold Messner la corona di Re degli ottomila. Non sarebbe stato lui ad aver scalato per primo tutti i 14 ...

Non è più Reinhold Messner il “Re” degli ottomila ma l’americano Edmund Viesturs indicato, ora, come la prima persona ad aver scalato tutti le 14 ...

Il libro Guinness dei primati toglie a Reinhold Messner la corona di Re degli ottomila. Non sarebbe stato lui ad aver scalato per primo tutti i 14 ...

Sul portale deiWorld Records, l'americano Edmund Viesturs viene segnalato come il primo ... E per eliminaredall'albo d'oro viene proprio citata la teoria di Jurgalski: 'Nessuno che se ..."Nessuno che se ne intende di alpinismo metterebbe in dubbio la nostra impresa, Jurgalski infatti non ne sa nulla", risponde. "La montagna cambia, come ogni cosa in natura. Soprattutto sull'...

Messner cancellato dai Guinnes: "Non ha raggiunto la vetta dell'Annapurna" Liberoquotidiano.it

Messner fuori dal Guinness dei primati: "Non è lui il Re degli ottomila" | La replica: "Mai rivendicato nessun record" TGCOM

Per il cronista Eberhard Jurgalski non ha scalato tutti i 14 ottomila, mancando nel 1985 la vetta dell'Annapurna ...Il libro Guinness dei primati toglie a Reinhold Messner la corona di Re degli ottomila. Non sarebbe stato lui ad aver scalato per primo tutte le 14 vette sopra gli ottomila metri. Secondo il cronista ...