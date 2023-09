Messina Denaro | sindaco Campobello Mazara | ' sua morte definitiva liberazione Sicilia' **

(Di lunedì 25 settembre 2023) Palermo, 25 set. (Adnkronos) - Ladi Matteo Messina"è la fine di un percorso di vita terrena che tutti si aspettavano da un giorno all'altra. Ma è, soprattutto, un senso didi questa parte di, che purtroppo ha pagato un prezzo altissimo. Speriamo di possa voltare pagina". A dirlo all'Adnkronos è Giuseppe Castiglione, ildidi(Trapani), il paesino in cui Messinaabitava prima del suo arresto. "E' stata una cappa che ha messo in ginocchio l'economia, il popolo - dice Ora che il giorno è arrivato - aggiunge -speriamo non ci siano successori di Messinae che lo Stato possa continuare a garantire una ripartenza di questa fetta di territorio ...

Giuseppe Cimarosa all'Adnkronos: "Ha trascorso troppo poco tempo in carcere" Matteomorto oggi "Quello che mi dispiace, e lo dico non per vendetta ma per giustizia, è che in carcere abbia trascorso così poco tempo. E' morto troppo presto, avrebbe dovuto scontare più a ...La Procura dell'Aquila, d'accordo con quella di Palermo, ha deciso di disporre 'l'autopsia sulla salma di Matteo', morto nella notte nell'ospedale de L'Aquila. Il bosso mafioso tuttavia, si legge nella nota della procura abruzzese, era 'persona notoriamente afflitta da gravissima patologia' e 'l'...

