Messina Denaro | sappiamo essere il Paese dell’Antimafia ma guai a sottovalutare certi segnali

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 settembre 2023) Matteo, come Salvatore Riina e Bernardo Provenzano, è stato catturato dopo un lunga latitanza. Prova di una diffusa rete di complicità e connivenze che li sosteneva e proteggeva. Tutti e tre erano boss di primaria grandezza, ciascuno a suo modo con un ruolo centrale nella storia criminale di Cosa nostra. Sono tre colpi durissimi inferti a quella che era la più potente e pericolosa associazione mafiosa, oggi forse raggiunta se non soppiantata dalla ‘ndrangheta. Colpi durissimi che, insieme alle tante altre attività investigativo-giudiziarie che si sono susseguite dopo la legge Rognoni-La Torre e il maxiprocesso del pool di Falcone e Borsellino, sono lì a dimostrare che il nostro– dove prima la mafia “non esisteva”, se non come semplice mentalità – è diventato unche ha sì problemi di mafia, ...