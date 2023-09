Messina Denaro morto | perché era a Roma nel febbraio del ’92 con Giuseppe Graviano? Il racconto di Pipitone nel podcast Mattanza

Matteoè morto nella notte all'ospedale dell'Aquila dove si trovava, ricoverato per un cancro al colon. Il boss era stato arrestato il 16 gennaio scorso in una clinica di Palermo dopo trenta ...Alla fine non è riuscito a fare come suo padre: morire da latitante . Un obiettivo che Matteoha fallito per pochi mesi : il cancro al colon , infatti, lo aveva costretto ad abbassare le difese e infine a finire nella rete della procura di Palermo . Quella stessa malattia che lo ...

È morto Matteo Messina Denaro, il boss di Cosa Nostra aveva 61 anni Corriere della Sera

È morto Matteo Messina Denaro, il boss di Cosa Nostra era in coma irreversibile TGCOM

A distanza di nove mesi dalla sua cattura è morto a nell'ospedale dell'Aquila Matteo Messina Denaro, dove era ricoverato, in una stanza blindata da agosto. Il capomafia, 62 anni, era malato da tre ann ...Tilde Montinaro, sorella del caposcorta di Falcone morto nell'attentato a Capaci: «Fino alla fine è rimasto nel suo ruolo» ...