Messina Denaro | le ultime ore | l' autopsia e il viaggio verso la Sicilia Il racconto dell' inviato del TG La7

Il cugino Giuseppe Cimarosa: "Mi dispiace che abbia trascorso così poco tempo in carcere". Nicola Di Matteo : "Ero certo che non avrebbe collaborato"

La malattia e la morte E' morto Matteo. La notizia, battuta verso le 4 del mattino , (ma l'ora della morte risale all'1,30) era attesa, visto che il boss mafioso, 62 anni, era in coma irreversibile da venerdì scorso per un ..."Cosa Nostra dovrà sostituire Matteocome punto di riferimento per i grandi affari. C'è già chi è pronto a prendere il suo posto". Era il 16 gennaio scorso, quando il Procuratore di Palermo Maurizio de Lucia, pronunciò ...

Con la morte del boss Matteo Messina Denaro non si fermano le indagini per cercare di trovare non solo il suo "tesoro" – per gli inquirenti è certo che il mafioso gestisse molti affari e assai lucrosi ...