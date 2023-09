Messina Denaro | la morte del cervello dietro le stragi mafiose

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 settembre 2023) E' morto Matteo. Il boss di Cosa Nostra aveva 61 anni e da tempo era malato di tumore al colon. Il capo mafia di Castelvetrano era ricoverato nel reparto detenuti dell'ospedale de L'Aquila, dove da venerdì era in coma irreversibile. Accanto lui c'erano la nipote avvocata Lorenza Guttadauro e la figlia Lorenza Alagna, riconosciuta recentemente.era stato arrestato lo scorso 16 gennaio - dopo 30 anni di latitanza - mentre si trovava alla clinica La Maddalena a Palermo, dove era in cura. Ritenuto tra i mandanti degli attentati del 92 in cui morirono i giudici Falcone e Borsellino e delledi Roma, Firenze e Milano del 1993, è stato condannato più volte all'ergastolo per decine di omicidi e altri reati.