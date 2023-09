Messina Denaro | la frase choc di un abitante di Castelvetrano | «Siamo in lutto» – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 25 settembre 2023) «in». È il commento che un giornalista Rai, in trasferta a, raccoglie da un concittadino di Matteo. Incredulo, il cronista domanda: «Lei sta scherzando?». Ma il giovane in maglietta bianca, a cui è stato oscurato il volto dopo le esternazioni in difesa del boss, è convinto: «No, quitutti in». E argomenta frettolosamente «Quando faceva comodo allo Stato era buono. E dopo no?». L’intervista, andata in onda al Tg1, si conclude così. Ovviamente, il «tutti» utilizzato dall’intervistato non è veritiero. E anche il primo cittadino del Comune, nel giorno della morte di, ci tiene a ricordare che il 25 settembre «è una giornata normale». Enzo Alfano, a LaPresse, spiega che nel ...